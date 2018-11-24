Задержанный в Таджикистане с фальшивыми деньгами россиянин заявил, что приобрел их в Кыргызстане

- Таджикистан, происшествия
- 15:01, 24 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Гражданин России задержан в Согдийской области с крупной суммой фальшивых евро.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Таджикистана, 39-летний житель города Новосибирск Роман Виданов ввез в республику 18 тыс. фальшивых евро. Он был задержан после того, как обменял в одном из банковских филиалов 5 тыс. евро.
Отмечается, что задержанный дважды судим за кражи, совершенные на территории РФ, и является членом транснациональной преступной группировки, занимающейся изготовлением и сбытом фальшивых денег.
Р.Виданов в ходе допроса заявил, что приобрел фальшивые купюры в Кыргызстане и провез их на территорию Таджикистана через Исфару.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 281 (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса Таджикистана, ведется следствие.