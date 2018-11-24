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  24 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Европейский союз откроет представительство в Туркменистане

CA-NEWS (CA) - Европейский союз откроет постоянное представительство в Туркменистане. Соответствующее решение приняла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Быстро меняющаяся региональная динамика и растущее значение устойчивого взаимодействия между Европой и Азией ставит Центральную Азию в поле нашего внимания. Страны региона, особенно Туркменистан, все больше смотрят на ЕС как на надежного партнера по проведению реформ, модернизации и решению глобальных задач сегодняшнего дня», – цитирует Могерини Европейская внешнеполитическая служба.

По ее словам, учреждение новой делегации в Ашхабаде позволит Европейскому союзу активизировать политический, экономический и секторальный диалоги и сотрудничество с Туркменистаном.

«Это решение отражает стремление ЕС в полной мере взаимодействовать с Туркменистаном в таких стратегических областях как безопасность, права человека, энергетика, климат и верховенство закона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация решения запланирована на 2019 год.

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