Европейский союз откроет представительство в Туркменистане

CA-NEWS (CA) - Европейский союз откроет постоянное представительство в Туркменистане. Соответствующее решение приняла верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Быстро меняющаяся региональная динамика и растущее значение устойчивого взаимодействия между Европой и Азией ставит Центральную Азию в поле нашего внимания. Страны региона, особенно Туркменистан, все больше смотрят на ЕС как на надежного партнера по проведению реформ, модернизации и решению глобальных задач сегодняшнего дня», – цитирует Могерини Европейская внешнеполитическая служба.

По ее словам, учреждение новой делегации в Ашхабаде позволит Европейскому союзу активизировать политический, экономический и секторальный диалоги и сотрудничество с Туркменистаном.

«Это решение отражает стремление ЕС в полной мере взаимодействовать с Туркменистаном в таких стратегических областях как безопасность, права человека, энергетика, климат и верховенство закона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация решения запланирована на 2019 год.