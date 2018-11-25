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  25 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан за неделю продал товаров на $15 млн

CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 35 сделок.

По данным государственного информационного агентства, за иностранную валюту предприниматели из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо и масло базовое, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, были реализованы полиэтилен высокой плотности, бесцветное листовое стекло, пряжа хлопчатобумажная, автотранспорт. Страны-покупатели: Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Пакистан, Афганистан, Эстония, Кыргызстан, Узбекистан. Общая сумма сделок составила $10 млн 744 тыс.

За манатные средства бизнесмены из России, Великобритании, ОАЭ, Шотландии, Турции, Пакистана, Индии, Армении приобрели продукцию, произведtнную предприятиями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, также пряжу и ткань хлопчатобумажные на общую сумму свыше 15 млн 93 тыс. манатов ($4 млн 312 тыс.).

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