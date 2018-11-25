Таджикистан планирует импорт куриного мяса из США

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода встретился с представителем Министерства сельского хозяйства США в городе Анкара (Турция) Кристиной Строссман.

По данным пресс-службы ведомства, они обсудили вопросы экспорта и импорта птичьего мяса, предотвращения поступления на рынок низкокачественной продукции, поставок оборудования для развития птицеводческой сферы.

Х.Каримзода отметил, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с США в данной сфере.

К.Строссман, в свою очередь, заявила, что целью Минсельхоза США является не только развитие коммерческий отношений, но и оказание технической помощи и содействие в получении льготных кредитов от американских компаний.