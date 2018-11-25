Таджикистан планирует импорт куриного мяса из США
- Таджикистан, экономика
- 10:52, 25 ноября 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Душанбе глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода встретился с представителем Министерства сельского хозяйства США в городе Анкара (Турция) Кристиной Строссман.
По данным пресс-службы ведомства, они обсудили вопросы экспорта и импорта птичьего мяса, предотвращения поступления на рынок низкокачественной продукции, поставок оборудования для развития птицеводческой сферы.
Х.Каримзода отметил, что Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с США в данной сфере.
К.Строссман, в свою очередь, заявила, что целью Минсельхоза США является не только развитие коммерческий отношений, но и оказание технической помощи и содействие в получении льготных кредитов от американских компаний.
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