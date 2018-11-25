Астана надеется на облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих Евросоюз

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел в Брюсселе встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба МИД, они обсудили ход ратификации и реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС (СРПС).

Евросоюз остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером и одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, отметил глава ведомства. По его словам, на долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и иностранных инвестиций. Республика занимает 32 место в числе крупнейших торговых партнеров ЕС, доля Казахстана в товарообороте Европейского Союза с Центральной Азией составляет порядка 80%. В последние два года товарооборот демонстрирует динамику роста в среднем на 20%.

В этом контексте, стороны намерены использовать весь потенциал нового документа. Ожидается, что ратификация соглашения, в котором заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества, завершится в первой половине 2019 года. В настоящее время 24 страны Евросоюза ратифицировали СРПС, в остальных четырех документ находится на стадии рассмотрения.

В рамках СРПС Астана нацелена на дальнейшее сближение Казахстана и Евросоюза, приоритетом в этом вопросе является облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих ЕС, добавил К.Абдрахманов. Соответствующие переговоры планируется начать после принятия Евросоюзом нового визового кодекса ЕС (Union Code on Visas).