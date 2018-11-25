РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Астана надеется на облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих Евросоюз

CA-NEWS (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел в Брюсселе встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает пресс-служба МИД, они обсудили ход ратификации и реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС (СРПС).

Евросоюз остается крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером и одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана, отметил глава ведомства. По его словам, на долю ЕС приходится около половины казахстанской внешней торговли и иностранных инвестиций. Республика занимает 32 место в числе крупнейших торговых партнеров ЕС, доля Казахстана в товарообороте Европейского Союза с Центральной Азией составляет порядка 80%. В последние два года товарооборот демонстрирует динамику роста в среднем на 20%.

В этом контексте, стороны намерены использовать весь потенциал нового документа. Ожидается, что ратификация соглашения, в котором заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества, завершится в первой половине 2019 года. В настоящее время 24 страны Евросоюза ратифицировали СРПС, в остальных четырех документ находится на стадии рассмотрения.

В рамках СРПС Астана нацелена на дальнейшее сближение Казахстана и Евросоюза, приоритетом в этом вопросе является облегчение визового режима для граждан Казахстана, посещающих ЕС, добавил К.Абдрахманов. Соответствующие переговоры планируется начать после принятия Евросоюзом нового визового кодекса ЕС (Union Code on Visas).

print
  • Узбекистан начнет экспорт текстильной продукции в Польшу
  • Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области
  • Таджикистан надеется на увеличение помощи Евросоюза в сфере обеспечения погранбезопасности и незаконного оборота наркотиков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×