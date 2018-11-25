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  25 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД стран Центральной Азии и Могерини обсудили вопросы регионального сотрудничества

CA-NEWS (CA) - В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По данным пресс-службы МИД Таджикистана, в ходе заседания участники встречи обсудили широкий круг вопросов, включая подготовку новой Стратегии ЕС для Центральной Азии.

Обсуждены также вопросы регионального сотрудничества и устранения вызовов безопасности, интеграции, привлечения инвестиций и устойчивое развитие региона Центральной Азии.

Стороны выступили за развитие партнерства в вопросах смягчения последствий изменения климата, защиты окружающей среды и управления водными ресурсами.

Министры подчеркнули необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества стран региона с Евросоюзом в целях укрепления экономического, транзитного, транспортного, сельскохозяйственного и энергетического потенциала стран Центральной Азии, улучшения инвестиционного климата, обеспечения устойчивого развития региона, эффективного управления границами, расширения человеческого потенциала и поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам встречи министры приняли совместное коммюнике.

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