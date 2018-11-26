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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте открылся центр по исследованию лекарственных препаратов в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте открылся центр по исследованию лекарственных препаратов в Центральной Азии. Торжественная церемония состоялась 23 ноября, сообщили местные СМИ.

По словам президента Академии наук Китая Бай Чунли, центр станет важной платформой научного и образовательного сотрудничества и сыграет позитивную роль в обмене научными сотрудниками, совместном использовании ресурсов и подготовке научных кадров в сфере исследований и устойчивого освоения лекарственной флоры ЦА.

«Центр должен стать опорой по стимулированию научно-технического сотрудничества Китая со странами вдоль Шелкового пути, и внести свою лепту в устойчивое социально-экономическое развитие наших стран», - отметил Бай Чунли.

В рамках мероприятии также открылись Центрально-Азиатская научно-образовательная база Университета Академии наук Китая в Ташкенте.

По словам временного поверенного по делам Китая в Узбекистан Чжан Вэньчуань, центр, ориентируясь на великое дело совместного строительства

«Один пояс, один путь», будет непрерывно повышать технический уровень, и расширять влияние для создания качественную платформу международного научно-технического сотрудничества.

«Опираясь на Узбекистан, распространяя деятельность по всей Центральной Азии, центр будет привлекать всё больше стран региона к сотрудничеству, чтобы превратиться в «премиальный бренд» научно-технического и инновационного сотрудничества Китая со странами вдоль «Один пояс, один путь», - добавил китайский дипломат.

Данный центр открыт в рамках реализации «Программы расширения научно-технического сотрудничества с развивающимися странами».

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