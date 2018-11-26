Во время нападения в казино Грузии убита гражданка Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В результате нападения в казино в Грузии убита гражданка Узбекистана. Еще одна узбекистанка получила ранения, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

По данным министерства, 24 ноября в грузинском Батуми была убита гражданка Узбекистана после нападения в казино, еще одна узбекистанка получила ранение

Для прояснения ситуации консульский отдел посольства Узбекистана в Азербайджане связался с МВД Грузии, где подтвердили случившееся. И. Зиёдуллаева (1987 года рождения) скончалась по дороге в больницу, Х. Махкамова (1980 г. р.) ранена и сейчас находится на лечении.

На месте преступления задержан гражданин Турции Л. Културк, который нанес ножевые ранения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».