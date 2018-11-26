12-летняя казахстанка заняла 6 место на «Детском Евровидении» в Минске

CA-NEWS (KZ) - В Минске (Беларусь) 25 ноября состоялся финал песенного конкурса «Детское Евровидение-2018», в котором впервые участие приняла конкурсанка из Казахстана – 12-летняя жительница Алматы Данэлия Тулешова.

Она вышла на сцену третьей по счету и исполнила песню «Өзiңе сен».

По итогам зрительского голосования казахстанка заняла 3 место, набрав 103 балла. Жюри отдало ей 8 место с 68 баллами. В сумме Д.Тулешова набрала 171 балл и заняла 6 место.

В конкурсе участвовали дети из 20 стран. Победу в «Детском Евровидении-2018» одержала Роксана Венгель из Польши, набрав 215 баллов. 2 место заняла Анжелина из Франции (203 балла), а 3 место - Джаэль из Австралии (201 балл).