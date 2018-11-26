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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Цены на сигареты в Казахстане будут увеличиваться каждые полгода

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана утвердило минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы установлены в размере:

- 360 тенге ($0,98) до 31 декабря 2018 года включительно;

- 380 тенге ($1,04) с 1 января 2019 года до 30 июня 2019 года включительно;

- 400 тенге ($1,09) с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2019 года включительно;

- 420 тенге ($1,15) с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно;

- 440 тенге ($1,2) с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно;

- 460 тенге ($1,26) с 1 января 2021 года до 30 июня 2021 года включительно;

- 480 тенге ($1,3) с 1 июля 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно;

- 500 тенге ($1,4) с 1 января 2022 года до 30 июня 2022 года включительно;

- 520 тенге ($1,42) с 1 июля 2022 года.

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