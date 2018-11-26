Пограничники США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой

CA-NEWS (CA) - Американские пограничники применили слезоточивый газ на границе Мексики и США, сообщает Fox News. ​Отмечается, что к такой мере сотрудники прибегли после того, как мигранты начали в них кидать «предметами, похожими на камни».

«Некоторые демонстранты пытаются незаконно въехать в США через северные и южные автомобильные полосы у входа в порт. Эти люди были остановлены и возвращены в Мексику», - добавляют пограничники.

24 ноября президент США Дональд Трамп пообещал, что власти при необходимости закроют пункты пропуска на границе для борьбы с нелегальными мигрантами. Ранее сообщалось, что пограничники закрыли один из основных пропускных пунктов на мексиканской границе в районе Сан-Диего.

Ранее Трамп заявлял, что на границу с Мексикой в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих.

​Генерал Терренс О’Шонесси, глава Северного командования ВС США, 1 ноября заявил, что на границу будет оправлено 5,2 тыс. солдат в добавок к тем двум тысячам, которые уже находятся там. Таким образом, общее количество американских солдат на границе с Мексикой должно, по словам генерала, превысить 7 тыс. человек.

К США по территории Мексики направляются несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Так, по сообщениям мексиканского МВД, на границе Соединенных Штатов сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.