В Париже утвердили новую Международную систему единиц вместо СИ, принятой в 1960 году

CA-NEWS (CA) - В Париже прошло 26 заседание Генеральной конференции по мерам и весам, где обсуждалось переопределение основных единиц международной системы единиц (SI).

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в мероприятии приняли участие представители региональных и международных организаций, национальных метрологических институтов и уполномоченных органов по метрологии, полноправные и ассоциированные члены ГКМВ из 60 стран.

В ходе заседания были озвучены доклады «Квантовый эффект Холла и пересмотренный SI», «Роль постоянной Планка в физике», «Оптические атомные часы - новые перспективы в квантовом мире» и «Измерения с фундаментальными константами, как будет работать пересмотренная система SI».

В завершение принято решение утвердить новую Международную систему единиц.

Национальные эталоны смогут получить прослеживаемость к SI из тех же источников, которые используются в настоящее время. Эквивалентность эталонов будет обеспечиваться международными сличениями. Неопределенность при передаче размера от государственных эталонов рабочим не изменится.

По состоянию на сегодняшний день в мире нет производителей эталонов массы и температуры на основе фундаментальных физических постоянных. Экспериментальные установки, реализующие единицу массы на основе постоянной Планка, созданы в единственном экземпляре Национальным институтом стандартов и технологий (США), Национальной физической лабораторией (Великобритания), Международным бюро мер и весов (МБМВ) и Национальным институтом метрологии Германии (PTB).

«Казахстанский Институт Метрологии» совместно с зарубежными метрологическими институтами будет прорабатывать вопрос создания эталонов единиц величин, прослеживаемых напрямую к фундаментальным физическим постоянным, с целью обеспечения метрологической независимости республики Казахстан.

Международная система единиц вступит в силу во Всемирный день метрологии 20 мая 2019 года.

Международная система единиц (СИ) — система единиц, основанная на международной системе величин, принятая XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году.

СИ определяет 7 основных единиц физических величин и производные единицы, а также набор приставок. СИ также устанавливает стандартные сокращенные обозначения единиц и правила записи производных единиц.

Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую размерность, то есть ни одна из основных единиц не может быть получена из других.

Производные единицы получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как умножение и деление. Некоторым из производных единиц в СИ присвоены собственные наименования, например, единице радиан.

Приставки можно использовать перед наименованиями единиц. Они означают, что единицу нужно умножить или разделить на определенное целое число, степень числа 10. Например, приставка «кило» означает умножение на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют также десятичными приставками.