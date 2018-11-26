Как выглядит центральная улица Парижа после протестов «желтых жилетов»

CA-NEWS (CA) - На Елисейских полях 25 ноября началась генеральная уборка. После протеста «желтых жилетов» против повышения налога на автомобильное топливо, главная авеню французской столицы представляла собой печальное зрелище. 25 ноября сотрудники городских служб убирали остатки баррикад; владельцы многочисленных кафе и магазинов подсчитывали убытки, сообщает Euronews.

«Я вижу причиненный манифестантами ущерб, - говорит Камаль, житель восьмого округа Парижа, - Много разгромленных, сожженных магазинов... К тому же все это совпало с периодом, когда сюда за покупками приезжает множество туристов. А ведь благодаря этому процветает торговля и живет страна».

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Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в «Твиттере» выразил благодарность сотрудникам полиции за проявленные смелость и профессионализм и осудил действия манифестантов. «Насилию нет места в Республике», - подчеркнул Макрон.

24 ноября стражи порядка для разгона разбушевавшихся «желтых жилетов» в Париже применили слезоточивый газ и водометы. Несмотря на протесты, власти не намерены отказываться от повышения налога на топливо. В то же время министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр отметил, что настало время прислушаться к французам, чьих голосов не слышали в течение многих лет".

По официальным данным, по всей Франции на акции протеста вышли 106 тысяч человек. Восемь тысяч - в Париже, где были задержаны сто манифестантов. "Желтые жилеты" призывают французов не отступать, и принять участие в демонстрации, намеченной активистами на первое декабря.