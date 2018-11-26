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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестные зверски изрезали двух братьев-мигрантов из Узбекистана в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге ночью зарезали двух братьев-мигрантов из Узбекистана.

Пресс-служба УМВД РФ по Санкт-Петербургу проинформировала о том, что в ночь с 23 на 24 ноября в городе на Неве было совершено жестокое нападение на мигрантов.

Граждане Узбекистана, являющиеся братьями, вынуждены были обратиться за медицинской помощью в приемный покой Александровской больницы. Старшего брата вынужденно госпитализировали с множественными колото-резаными ранениями. Младший, с раной ноги, в удовлетворительном состоянии был отпущен. Напавших на братьев на данный момент разыскивают. Возбуждено уголовное дело.

В отношении пострадавших составлен административный протокол за нарушение правил въезда на территорию России. По факту нападения возбуждено уголовное дело, нападавшие разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов.

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