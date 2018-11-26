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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 550 человек

CA-NEWS (CA) - Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 550 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Press TV.

Толчки ощущались в провинциях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане.

Ранее сообщалось о 361 пострадавшем в трех городах провинции — Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе. Иракский телеканала Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло 25 ноября в районе ирано-иракской границы. Толчки зафиксировали в 16:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.

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