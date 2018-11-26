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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За счет средств министра обороны Таджикистана в горном кишлаке построен центр здоровья

CA-NEWS (TJ) - За счет личных средств министра обороны Таджикистана генерал-полковника Шерали Мирзо в кишлаке Дошманди сельского джамоата Сари Хосор Бальджуванского района построен современный Центр здоровья, сообщает пресс-центр оборонного ведомства Таджикистана

Центр здоровья был построен по поручению главы государства, на малой родине Шерали Мирзо, по согласованию с министерством здравоохранения и социальной защиты населения.

Центр состоит из шести рабочих кабинетов – приемного покоя, диагностического кабинета, процедурной, родильного помещения, кабинета для обрезания мальчиков, оснащённых всем необходимым оборудованием.

Шерали Мирзо подарил также Центру здоровья оборудованную автомашину скорой помощи.

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