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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане, упав в колодец, погибла школьница

CA-NEWS (KZ) - В Астане в колодце нашли тело 14-летней девочки.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 25 ноября на пересечении улиц Кошкарбаева и Озбек Али Жанибек из открытого канализационного колодца спасатели извлекли тело девочки, 2004 года рождения.

Школьница не выходила на связь с родными после 16:00 24 ноября, отметили в ведомстве.

Днем ранее волонтеры сообщали о пропаже девочки: 24 ноября в полдень она вышла из дома, отправилась в Жастар театр, потом пошла в пиццерию, после ее местонахождение было неизвестно.

После случившегося акимат города призвал жителей сообщать об открытых колодцах или сломанных крышках люков в городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив по номеру 109 (бесплатный звонок с городского и мобильного телефонов), отправив сообщение в чат-бот Telegram - https://t.me/astana109bot или направив обращение на сайте акимата astana.gov.kz.

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