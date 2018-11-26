В Монголии создана цифровая библиотека «ESAN»

CA-NEWS (MNG) - В рамках проекта ESAN была создана цифровая библиотека «esan.mn», которая содержит различные материалы на монгольском языке: книги, учебники, газеты, исследовательские работы в различных областях и диссертации, сообщает ARD.

Целью проекта компании Steppe Link LLC было повышение качества образования в монгольских университетах и содействие достижению целей, поставленных в секторе образования. ESAN означает Электронный фонд или электронная библиотека и образовано от слов: интернет (E) и монгольского слова “сан” - фонд или библиотека.

Библиотека имеет ряд преимуществ: она не только помогает сохранить старые книги в хорошем состоянии и обогатить архивы, но и обеспечивает быстрый доступ к материалам.

На реализацию проекта команде из 20 человек понадобилось три года. За это время было написано 48 тысяч строк кода.

“Проект был направлен на обеспечение равного доступа к информации и знаниям, повышение качества образования и пропаганду интеллектуальных работ”, - сказал директор «Steppe Link» Т.Мөнхтувшин.