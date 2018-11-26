Казахстан и Венгрия договорились активизировать сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, туризме и энергетике

CA-NEWS (KZ) - В Будапеште прошло VI заседание казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Делегацию Казахстана возглавил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, делегацию Венгрии - вице-премьер-министр, министр финансов Михай Варга.

Как сообщает пресс-служба Миннацэкономики, стороны, обсудив текущее состояние и перспективы развития экономического взаимодействия, договорились активизировать сотрудничество в следующих отраслях: торговля и инвестиции, финансы, сельское хозяйство, туризм, образование, энергетика, культура и др.

Казахстан и Венгрия договорились, в частности, обмениваться информацией о существующих возможностях экспортно-ориентированной продукции в странах, организовать торговую миссию производителей Казахстана в Венгрии в 2019 году.

Кроме того, стороны договорились о создании рабочей группы по сотрудничеству в области ядерной энергетики. Так, страны намерены сотрудничать в области мирных ядерных исследований, включая изучение ядерных технологий, радиационной защиты, а также обучение и обмен опытом в указанной сфере.

Венгерская сторона также поддержала предложение развивать взаимовыгодное сотрудничество в области создания совместных семенных ферм в Казахстане. Венгрия поделится с Казахстаном методологией, разработанной в области сертификации семян и процесса выращивания.

Вместе с тем Казахстан заявил о готовности рассмотреть возможность применения венгерских технологий сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Стороны также признали необходимость активизировать сотрудничество в области управления водными ресурсами. Члены комиссии договорились сотрудничать во взаимном продвижении делового, медицинского, экологического и этнографического туризма.

По данным Статистического комитета, внешнеторговый оборот между странами в 2017 году увеличился на 38,2% и составил $156,5 млн. Экспорт из Казахстана в Венгрию увеличился в 2,7 раза и составил $39,2 млн, импорт в Казахстан из Венгрии увеличился на 18,6% и составил $117,3 млн.