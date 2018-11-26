Евросоюз одобрил соглашение по Brexit

- Азия и мир, политика
- 12:19, 26 ноября 2018
- Просмотров: 299
CA-NEWS (CA) - Лидеры Европейского союза одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), передает Anadolu.
«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства», - сообщил в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.
Документы подписаны спустя 40 минут после начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе и оговаривают все правовые аспекты выхода Лондона из состава ЕС.
Совет ЕС также призвал Еврокомиссию и Европарламент совершит необходимые шаги для того, чтобы соглашение по Brexit вступило в силу 30 марта 2019 года.
В итоговой декларации саммита говорится, что Совет ЕС утвердил соглашение, позволяющее Великобритании и Северной Ирландии покинуть ЕС.
ЕС привержен тому, чтобы в будущем быть как можно ближе к Великобритании, отмечается в документе.
Ожидается, что текст политического соглашения о выходе из ЕС, подготовленный переговорщиками Евросоюза и Великобритании, внесет юридическую ясность во все вопросы, которые возникнут в результате Brexit.
Документ, в частности, содержит положение и временные нормы, которые дают возможность несколько смягчить эффект от выхода как для граждан Великобритании, так и Евросоюза.
Соглашение, в частности, призвано обеспечить преемственность правопорядка и законности по мере того, как законы ЕС будут прекращать действовать на территории Великобритании.
Одной из задач переходного периода является защита прав и свобод британских граждан на территории стран ЕС, а также европейцев, которые постоянно проживают в Великобритании.
На последующем этапе 585-страничный документ по Brexit должен пройти утверждение в Европарламенте и британском парламента.
Референдум по Brexit состоялся 23 июня 2016 года. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.