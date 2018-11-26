Евросоюз одобрил соглашение по Brexit

CA-NEWS (CA) - Лидеры Европейского союза одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), передает Anadolu.

«Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства», - сообщил в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

Документы подписаны спустя 40 минут после начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе и оговаривают все правовые аспекты выхода Лондона из состава ЕС.

Совет ЕС также призвал Еврокомиссию и Европарламент совершит необходимые шаги для того, чтобы соглашение по Brexit вступило в силу 30 марта 2019 года.

В итоговой декларации саммита говорится, что Совет ЕС утвердил соглашение, позволяющее Великобритании и Северной Ирландии покинуть ЕС.

ЕС привержен тому, чтобы в будущем быть как можно ближе к Великобритании, отмечается в документе.

Ожидается, что текст политического соглашения о выходе из ЕС, подготовленный переговорщиками Евросоюза и Великобритании, внесет юридическую ясность во все вопросы, которые возникнут в результате Brexit.

Документ, в частности, содержит положение и временные нормы, которые дают возможность несколько смягчить эффект от выхода как для граждан Великобритании, так и Евросоюза.

Соглашение, в частности, призвано обеспечить преемственность правопорядка и законности по мере того, как законы ЕС будут прекращать действовать на территории Великобритании.

Одной из задач переходного периода является защита прав и свобод британских граждан на территории стран ЕС, а также европейцев, которые постоянно проживают в Великобритании.

На последующем этапе 585-страничный документ по Brexit должен пройти утверждение в Европарламенте и британском парламента.

Референдум по Brexit состоялся 23 июня 2016 года. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.