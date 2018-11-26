Цены на электроэнергию в Казахстане будут снижены в среднем на 25%

CA-NEWS (KZ) - Министерство энергетики Казахстана завершает работу по установлению объективного уровня предельных тарифов на электрическую энергию. Об этом 26 ноября на заседании правительства сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев.

По его словам, рабочая группа с участием Администрации президента, Генеральной прокуратуры, государственных органов и Национальной палаты предпринимателей обсудила предлагаемый уровень предельных тарифов на электрическую энергию.

«Средневзвешенный уровень снижения стоимости электроэнергии по сумме двух компонентов от уровня действующих предельных тарифов составляет 25%. Подход Министерства энергетики концептуально поддержан», - сказал министр.

Кроме того, обсуждается вопрос необходимости снижения предельной величины тарифа на мощность для обеспечения снижения стоимости электроэнергии у конечных потребителей с 700 тыс. до 590 тыс. тенге за 1 МВт.

«Мы ожидаем утвердить новый сниженный уровень тарифа на мощность до конца текущей недели. Это позволит провести централизованные торги в первой декаде декабря. По результатам торгов, будут утверждены предельные тарифы на электрическую энергию от энергопроизводящих организаций», - добавил К.Бозумбаев.

Он также отметил важность сохранения текущих цен на уголь для электрических станций и снижения стоимости его транспортировки с исключением посреднических структур, снижения тарифов у энергопередающих и энергоснабжающих организаций с 1 января 2019 года от величины текущего уровня.

Министерство разработало и проект приказа, предусматривающий снижение предельных оптовых цен на товарный газ. По оценкам ведомства, снижение предельных оптовых цен позволит снизить конечные цены товарного газа с 2019 года для электростанций, использующих газ, от 12 до 22% в зависимости от региона.

Меры по снижению цен на электроэнергию и товарный газ будут реализованы в виде утверждения соответствующих приказов Министерства энергетики с вводом в действие с 1 января 2019 года.