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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент уведомил Душанбе о масштабной проверке боеготовности своих войск

CA-NEWS (TJ) - Узбекистан заранее уведомил Таджикистан о том, что проведет проверку боеготовности своих войск, сообщил «АП» источник во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

В своей ноте узбекский МИД информирует таджикскую сторону о проведении 26 ноября 2018 года проверки боеготовности войск Узбекистана, которая направлена на оценку боевой готовности своих войск и сил. Узбекская сторона подчеркивает, что мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов.

Сегодня утром, 26 ноября, войска Министерства обороны РУз были подняты по учебной тревоге, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана. Это было сделано по распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Комплексная проверка боевой готовности войск Министерства обороны является учебной. Она продлится пять дней и пройдет в четыре этапа. До настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась. В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Министерства обороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

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