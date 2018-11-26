На $7,5 снижена стоимость угля в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В 10 областях Казахстана и в городах Алматы и Шымкент обеспеченность запасами угля составляет более 85%. Об этом 26 ноября на заседании правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его словам, цена коммунально-бытового угля составляет в среднем 15 тыс. тенге ($41) в зависимости от его качества и расстояния до конечного потребителя.

В целях снижения тарифов и цен на уголь ведомство и Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий разработали проект меморандума между местными исполнительными органами и реализаторами коммунально-бытового угля на тупиках. Акиматы заключили меморандумы с собственниками тупиков, расположенных в ряде регионов, по остальным - на этапе подписания. Данную работу, по информации МИР, планируется завершить в течение двух дней.

Ж.Касымбек отметил, что по результатам подписания договоров снижение цен с тупиков и точек розничной реализации произойдет на 15-20% или на 2500-3000 тенге. Понизится стоимость угля с разреза «Шубаркуль», «Майкубен Вест» и «Каражыра».

Заслушав доклад, премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что правительство со своей стороны всю работу по снижению цен на угольных разрезах завершило, теперь основная работа за акиматами. Он поручил взять на контроль доставку угля до конечного потребителя, а также на фоне снижения цен на уголь в тупиках не допустить необоснованного повышения цен со стороны перевозчиков.