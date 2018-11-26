В Казахстане для снижения цен на услуги связи появятся доступные «социальные» тарифы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане для снижения цен на услуги связи будут разработаны доступные «социальные» тарифы. Об этом 26 ноября на заседании правительства РК сообщила вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова.

По ее словам, тарифы на кабельную канализацию последние 2 года остаются неизменными и предоставляются только юридическим лицам. Тарифы на телефон и Интернет в сельской местности (начиная с 2013 года) оказываются по сниженной себестоимости: тариф на телефонную связь составляет 596 тенге (при себестоимости 1125 тенге), тариф на интернет — 982 тенге и 1964 тенге в месяц в зависимости от тарифного плана (себестоимость — 2932 тг). Операторам, оказывающим универсальные услуги по тарифам в сельской местности, производится компенсация за счет бюджетных средств. В текущем году на субсидирование данных услуг выделено 8,7 млрд тенге.

«Согласно последним данным рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан занимает высокую позицию по тарифной доступности услуг связи. В частности, по тарифам на услуги сотовой связи Казахстан занимает 29 место из 140 стран, а по услугам фиксированного широкополосного доступа – 20 место», - напомнила Д.Щеглова.

Она рассказала, что в целях исполнения поручения по снижению цен на услуги связи ведомство провело совещание с участием крупных операторов связи: АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АО «Казтранском», АО «Кселл», ТОО «Кар-Тел», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

«По итогам совещания операторы связи предложили снижение тарифов на услуги связи путем разработки доступных «социальных» тарифных планов. Министерством информации коммуникаций поручено внести предложения по структуре, объему услуг и ценам новых тарифных планов до конца текущего месяца. После получения информации от операторов по социальным тарифным планам будет проведена работа по их освещению», - отметила вице-министр.