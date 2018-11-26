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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новый способ экспресс-тестирования на ВИЧ вводится в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Центр по профилактике и борьбе со СПИД намерен ввести в Казахстане новый способ экспресс-тестирования для определения ВИЧ-статуса.

По данным специалистов центра, республика занимает одно из первых мест по низкой распространенности ВИЧ-инфекции.

«Тестирование у нас проводится очень качественно, наш центр гарантирует надежность результатов и использование высокочувствительных тестов четвертого поколения. Ежегодно как минимум 10% населения, находящихся в зоне риска, должны проходить обследование. Сейчас идет пилотный проект – определение ВИЧ-статуса через слюну», – сообщил главный врач центра Сабит Абдраимов.

По его словам, в дальнейшем республиканский центр совместно с Министерством здравоохранения намерен реализовать проект, который позволит проводить экспресс-тестирование неправительственным организациям.

«То есть они будут проводиться как экспресс-тесты на беременность, когда каждый человек будет сам узнавать свой статус», – отметил С.Абдраимов.

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