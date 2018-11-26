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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте вновь повышаются цены на горячую воду и отопление

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте с 8 декабря в связи с «ростом цен на энергоносители и материалы» повышаются тарифы на центральное отопление и горячую воду. Об этом сообщается на сайте «Таштеплоэнерго».

Для населения стоимость центрального отопления составит 1610,99 сумов ($19) за квадратный метр отапливаемой площади. При отсутствии приборов учета стоимость горячей воды за человека составит 18609,24 сумов ($2,2) в месяц, при наличии прибора учета – 4765,20 сумов за 1 кубометр ($0,57). Для жителей общежитий с общими душевыми стоимость горячей воды составит 13843,47 сумов ($1,68) с человека в месяц.

Поставка тепловой энергии юридическим лицам, не имеющим приборов учета тепловой энергии, осуществляется с применением двукратного размера установленного тарифа на тепловую энергию.

Напомним, что предыдущее повышение цен на горячую воду и отопление имело место 16 ноября текущего года.
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