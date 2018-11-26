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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан выпустил монеты из золота и серебра

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Республики Узбекистан в качестве пилотного проекта выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра, передает Kun.uz.

На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм.

Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.

Список коммерческих банков, где можно приобрести памятные монеты, указан на сайте Центробанка.

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