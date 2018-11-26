Узбекистан выпустил монеты из золота и серебра
- Узбекистан, общество
- 13:29, 26 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Республики Узбекистан в качестве пилотного проекта выпускает в обращение памятные монеты из золота и серебра, передает Kun.uz.
На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм.
Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.
Список коммерческих банков, где можно приобрести памятные монеты, указан на сайте Центробанка.
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