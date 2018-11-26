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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Карши трое людей погибли в ДТП с военной колонной

CA-NEWS (UZ) - Во время движения военной колонны, двигавшейся в рамках комплексной проверки боевой готовности войск Министерства обороны Узбекистана, в Карши произошло ДТП. В результате аварии погибли гражданские люди, сообщило УзА.

Сегодня, 26 ноября, в 08.05 часов утра на автодороге Шахрисабз-Карши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной колонны и автомобиля «Ласетти».

В соответствии с планом проведения внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Министерства обороны Республики Узбекистан колонна военных автомобилей выдвигалась в район проведения учений. Движение на перекрестке указанной выше трассы регулировалось сотрудниками военной автомобильной инспекции.

«Несмотря на указание инспекторов, запрещающее движение, автомобиль марки «Ласетти» продолжил движение. В результате произошло столкновение с военным грузовым автомобилем марки «ЗИЛ-131». Три человека – водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще один пассажир «Ласетти» получил травму», – говорится в сообщении.

Пострадавшему своевременно оказана медицинская помощь, его состояние стабильное и жизни ничего не угрожает.

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