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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 10 тысяч солдат армии собирают хлопок

CA-NEWS (UZ) - Несмотря на отсутствие хлопка на полях, десять тысяч солдат Вооруженных сил Узбекистана собирают хлопок в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщил сотрудник областной администрации. Об этом сообщает centralasian.org.

Информацию о том, что военные находятся на сборе хлопка в Акалтынском районе Сырдарьинской области, сообщил один из солдат. Чуть позже эту информацию подтвердил сотрудник администрации Сырдарьинской области. По словам чиновника, в эти дни на сборе хлопка находятся около десяти тысяч солдат.

Среди сборщиков урожая хлопка – солдаты, служащие по годичному и месячному контракту, а также военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту сроком на пять лет.

Солдат, служащий в одной из воинских частей в Бухаре, рассказал, что с 20 сентября находится на сборе хлопка в Акалтинском районе Сырдарьинской области. "Нам сказали, что мы останемся на сборе хлопка до 5 декабря. Сейчас похолодало, на полях хлопка почти не осталось. За целый день каждый из нас может собрать всего лишь 2-3 килограмма некачественного хлопка. Мы зря проводим здесь свое время. Было бы полезнее, если бы сейчас мы проходили военную подготовку", – говорит солдат.

Сотрудник администрации Сырдарьинской области подтвердил информацию о том, что на сегодняшний день десять тысяч солдат Вооруженных Сил Узбекистана собирают хлопок в Акалтынском районе области.

По данным Министерства обороны Узбекистана, ежегодно в стране 30-35 тысяч молодых людей призываются на срочную воинскую службу. Сообщается, что в настоящее время численность Вооруженных сил Узбекистана составляет примерно 48 тысяч человек.

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