Спикер мажилиса Узбекистана совершил первый за историю двухсторонних отношений официальный визит в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин и спикер Законодательной палаты Олий мажлиса Узбекистана Нурдинжон Исмоилов подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба палаты парламента РК, документ, открывающий новую веху казахстанско-узбекского межпарламентского взаимодействия, подписан в рамках первого за историю двусторонних отношений официального визита спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана в Казахстан.

Н.Нигматулин и Н.Исмоилов в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества казахстанских и узбекистанских парламентариев. Собеседники отметили растущую за последние несколько лет динамику казахстанско-узбекского взаимодействия, подчеркнув при этом, что договоренности, достигнутые между президентами двух государств Нурсултаном Назарбаевым и Шавкатом Мирзиеевым, демонстрируют пример конструктивного сотрудничества, развивающегося в духе добрососедства и взаимопонимания.

«Сегодня между Казахстаном и Узбекистаном благодаря эффективной совместной деятельности, основанной на взаимопонимании и дружбе президентов, налажен доверительный политический диалог, заложен прочный фундамент для дальнейшего развития всестороннего сотрудничества во всех сферах. Все это позволяет вывести на качественно новый уровень и взаимодействие казахстанских и узбекистанских парламентариев», - сказал Н.Нигматулин.

В свою очередь Н.Исмоилов отметил, что данный визит - прекрасная возможность обсудить нынешнее состояние сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия парламентов.

Согласно подписанному меморандуму, мажилис парламента Казахстана и законодательная палата Олий мажлиса Узбекистана будут развивать межпарламентское сотрудничество в интересах укрепления дружественных отношений между странами. Кроме того, стороны в рамках своей компетенции будут способствовать расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, содействовать скорейшей ратификации и вступлению в силу международных договоров между республиками.