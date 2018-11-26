На таджикистанском рынке откроется павильон узбекских предпринимателей

CA-NEWS (TJ) - Совсем скоро торговать на бохтарском рынке «Ходжи Шариф» будут и 20 узбекских предпринимателей. Власти Хатлонской области выделили для этого 3 гектара рыночной территории, передает centralasian.org.

Рынок «Ходжи Шариф» открылся в 2011 году и рассчитан на 14 тысяч предпринимателей. Общая площадь рынка – свыше 10 га. Павильон, в котором будут торговать соседи, будет называться «Дружба». Источник в областной администрации сообщил 24 ноября, что на прошлой неделе на рынке побывала официальная делегация из Самарканда и стороны подписали документ о сотрудничестве.

Шараф Сангов, заместитель председателя Торговой-промышленной палаты Хатлонской области, сказал, что здесь будет продаваться продукция, производимая в Самарканде и других регионах Узбекистана. «Ожидается, что и наша продукция отправится в соседнюю страну», - добавил он.

По словам Сангова, узбекская продукция – бытовая техника, продовольственные товары, ковровые изделия - поступит на рынок «Дружба» после проверки качества.

Администрация рынка «Ходжи Шариф» подтвердила новость о сотрудничестве с узбекскими предпринимателями. Хабибулло Валиев, представитель рыночной администрации, сказал, что на 3 гектарах земли расположатся десятки лавок узбекских предпринимателей. По его словам, проживать они будут в гостинице, действующей при рынке, и как все предприниматели, будут платить за аренду торговых точек и налоги.

С открытием павильона узбекских предпринимателей многие жители области надеются на возможность приобрести продукты и товары по доступным ценам. Однако некоторые эксперты считают, что если соседи будут предлагать свой товар по низким ценам, то пострадают отечественные бизнесмены, которые не выдержат неравную конкуренцию.