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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские водители жалуются на поборы в афганском Шерхан Бандаре

CA-NEWS (TJ) - Водители таджикских грузовых фур и афганские предприниматели, помимо угроз их личной безопасности в провинции Кундуз, страдают и от поборов транспортных компаний, пограничной службы и дорожных инспекторов. Об этом сообщает centralasian.org.

Порт Шерхан Бандар расположен на реке Пяндж вблизи границы с Таджикистаном. Этот пограничный переход рассматривается как основной транзитный маршрут, связывающий Афганистан и Пакистан с Таджикистаном и Кыргызстаном. Каждый день через этот порт проезжают десятки грузовых автомобилей, большинство из которых управляются таджикскими водителями.

​По словам водителей, поборы начинаются, как только они въезжают на территорию Афганистана. «Еще на въезде в эту страну пограничник требует 80 сомони (около 9 долларов). За что, мы так и не знаем, не предоставляют никаких документов. Это законный сбор или нет, не знаю», - говорит один из них.

Шермухаммад Устувор, глава Ассоциации афганских предпринимателей в Шерхан Бандаре, сказал, что для устранения этих проблем уже неоднократно направлялись письма из министерства промышленности и торговли Афганистана, но незаконные поборы не прекратились. «Торговля в Шерхан Бандаре сократилась и все дело в этих поборах. Всё, что взимается в Шерхан Бандаре, незаконно», - говорит собеседник.

Тем временем Махмаднозир Нозири, один из руководителей и ответственных лиц таможенного поста Шерхан Бандар, сказал, что никто не требует взяток с водителей, так как каждая машина, которая проезжает через мост Шерхан Бандар, должна платить пошлину в размере 2 долларов.

Представители полиции и транспортной службы провинции Кундуз от комментариев по данной ситуации воздержались. Некоторые из афганских предпринимателей говорят, что ситуация с поборами на этом посту уже дошла до критической точки. В настоящее время многие водители грузовых автомобилей из Таджикистана говорят, что если такое положение с незаконными поборами останется без изменения, то они будут вынуждены отказаться от перевозки грузов афганских предпринимателей.

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