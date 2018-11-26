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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сагинтаев поручил акиматам не допустить повышения цен на продукты в новогодний период

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил акимам регионов держать на контроле вопрос повышения цен на продукты в период новогодних праздников. Об этом он сказал 26 ноября на заседании правительства.

По его словам, главы областей должны реализовать мероприятия по насыщению рынков продуктами питания, развитию торговой инфраструктуры и устранению посредников. Особое внимание необходимо уделить работе в декабре, в котором много праздничных дней.

Также глава кабмина отметил, что, несмотря на собранный урожай и имеющиеся средства на депозитах в банках второго уровня, запасы в стабилизационных фондах должным образом не пополняются. Цены растут.

Министерствам национальной экономики и сельского хозяйства поручено осуществлять координацию и ведение мониторинга динамики цен и формирования стабфондов на постоянной основе.

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