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  26 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ушел из жизни итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

CA-NEWS (CA) - Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica 26 ноября. Причина смерти пока не раскрывается.

Бертолуччи снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Мечтатели», «Ускользающая красота», «Двадцатый век», «Последний император» и «Конформист». «Последний император» получил премию «Оскар» в девяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий».

В 2011-м кинематографисту вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.

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