Российская «Татнефть» может создать СП для разработки месторождений в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российская компания «Татнефть» и «Узбекнефтегаз» рассматривают возможность создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Узбекистане, следует из сообщения узбекской компании.

«На сегодняшний день особый интерес для сторон представляет <...> разработка месторождений, в том числе и по Приташкентскому инвестиционному блоку, с созданием в перспективе совместного предприятия в Узбекистане», - говорится в сообщении.

Также компании обсуждают локализацию производства цепных приводов на заводе «Узбекхиммаш» совместно с Бугульминским механическим заводом «Татнефти».

Кроме того, узбекская сторона предложила «Татнефти» принять участие в эксплуатации Ферганского НПЗ и выразила готовность рассмотреть взаимовыгодные формы сотрудничества.

«Представители зарубежной компании проявили заинтересованность в участии в проекте и организации совместных визитов на производственные площадки завода», - поясняет пресс-служба «Узбекнефтегаза».