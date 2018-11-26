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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Российская «Татнефть» может создать СП для разработки месторождений в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российская компания «Татнефть» и «Узбекнефтегаз» рассматривают возможность создания совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Узбекистане, следует из сообщения узбекской компании.

«На сегодняшний день особый интерес для сторон представляет <...> разработка месторождений, в том числе и по Приташкентскому инвестиционному блоку, с созданием в перспективе совместного предприятия в Узбекистане», - говорится в сообщении.

Также компании обсуждают локализацию производства цепных приводов на заводе «Узбекхиммаш» совместно с Бугульминским механическим заводом «Татнефти».

Кроме того, узбекская сторона предложила «Татнефти» принять участие в эксплуатации Ферганского НПЗ и выразила готовность рассмотреть взаимовыгодные формы сотрудничества.

«Представители зарубежной компании проявили заинтересованность в участии в проекте и организации совместных визитов на производственные площадки завода», - поясняет пресс-служба «Узбекнефтегаза».

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