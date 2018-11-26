В Калифорнии локализован природный пожар

CA-NEWS (CA) - Природный пожар "Кэмп" на севере Калифорнии, признанный самым разрушительным в современной истории этого американского штата, полностью локализован, сообщает Euronews со ссылкой на представителей управления лесного хозяйства и пожарной охраны.

Стихия, разбушевавшаяся 8 ноября, уничтожила город Парадайс и стала причиной гибели 85 человек. Порядка 250 человек числятся пропавшими без вести. Поиски тел погибших до сих пор продолжаются.

Огонь уничтожил 62 тысячи гектаров земли и около 14 тысяч домов в Парадайсе и его окрестностях.