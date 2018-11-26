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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Девушку из Самарканда продали в рабство жителю Турции за $500

CA-NEWS (UZ) - Жительница Самарканда, 1993 г.р., провела в рабстве у гражданина Турции по имени Четин почти 40 дней. Всё это время она подвергалась сексуальному насилию.
25-летнюю девушку из Самарканда продали в рабство жителю Турции за $500, сообщили местные СМИ, ссылаясь на правоохранительные органы республики.

По сообщению источника в правоохранительных органах, 24 ноября текущего года сотрудниками отдела по незаконной миграции и торговле людьми ГУВД Ташкента было проведено оперативное мероприятие. В результате установлен очередной факт осуществления торговли людьми.

Подозреваемой оказалась ранее задержанная в аэропорту Ташкента 26-летняя уроженка Андижанской области Гулчирой С.

Как выяснилось, она организовала отправку в сопровождении некоей «Сарвиноз» в Турцию 25-летней уроженки Самаркандской области Ж.Р. По прибытию в Стамбул, Ж.Р. под предлогом необходимости возмещения расходов на поездку, была продана за 500 долларов США гражданину Турции примерно 30-35 лет по имени Четин. Ж.Р. провела в рабстве у данного гражданина 37 дней. Всё это время она подвергалась сексуальному насилию с его стороны. В конце концов девушка была задержана турецкими правоохранителями за проституцию и 23 октября 2018 года депортирована на Родину.

По данному факту в отношении Г.С. составлены необходимые материалы, проводится доследственная проверка.

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