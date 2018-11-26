В Монголии из-за сильного ветра рухнули 13 опор линий электропередачи

CA-NEWS (MNG) - В Монголии ночью 25 ноября из-за сильного ветра на территории аймаков Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд и Увс рухнули 13 опор линий электропередачи, сообщает ARD.

Из-за штормового ветра упали 4 опоры линии электропередачи (220 кВ) в сомоне Тургэн и 9 опор (110 кВ) в сомоне Өмнөговь Увс аймака. Из-за этого 50 сомонов остались без электричества.

Рабочие группы ООО «Западная энергетическая система» и ООО «Сеть электроснабжения» работают над тем, чтобы обеспечить население электроэнергией. Снег и метель ожидаются на территории восточных аймаков 26 ноября, а 27 ноября ожидается небольшой снег в северных частях центральных аймаков.

Небольшое улучшение погоды ожидается с 28 ноября.