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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии из-за сильного ветра рухнули 13 опор линий электропередачи

CA-NEWS (MNG) - В Монголии ночью 25 ноября из-за сильного ветра на территории аймаков Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд и Увс рухнули 13 опор линий электропередачи, сообщает ARD.

Из-за штормового ветра упали 4 опоры линии электропередачи (220 кВ) в сомоне Тургэн и 9 опор (110 кВ) в сомоне Өмнөговь Увс аймака. Из-за этого 50 сомонов остались без электричества.

Рабочие группы ООО «Западная энергетическая система» и ООО «Сеть электроснабжения» работают над тем, чтобы обеспечить население электроэнергией. Снег и метель ожидаются на территории восточных аймаков 26 ноября, а 27 ноября ожидается небольшой снег в северных частях центральных аймаков.

Небольшое улучшение погоды ожидается с 28 ноября.

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