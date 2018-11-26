В Казахстане могут разрешить несовершеннолетним делать аборт без согласия родителей

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане могут снизить возраст, при котором девушки, не достигшие 18-летия, смогут делать аборт без ведома родителей. Соответствующую норму Министерство здравоохранения предлагает внести в разрабатываемый Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

По данным ведомства, действующее законодательство ограничивает права несовершеннолетних на оказание медицинских услуг без согласия родителей и препятствует своевременной профилактике нежелательной беременности. Поэтому Минздрав вводит нормы гарантированного получения медуслуг без согласия родителей с 16 лет.

Отмечается, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации при проведении услуги, ближайшие родственники будут уведомлены. За качество проведения аборта ответственность несет медработник. Девочки сами будут подписывать документ о согласии на процедуру. От состояния пациентки будет зависеть, получит она освобождения от занятий или нет.