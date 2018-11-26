Таджикистан экспортировал в Узбекистан около 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Около 1,5 млрд. кВт/ч электроэнергии экспортировал Таджикистан в Узбекистан в апреле-сентябре этого года. Как сообщил первый заместитель председателя «Барки точик» Махмадумар Асозода, точнее за этот период в Узбекистан было экспортировано 1 млрд. 480 млн. кВт/ч таджикской электроэнергии по цене 2 американских цента за один киловатт, передает Авеста.



По словам представителя «Барки точик», начиная с сентября этого года, экспорт электроэнергии в соседний Узбекистан прекратился с целью обеспечения внутренних потребностей

Ранее в отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане» отмечалось, что в сентябре этого года узбекские потребители получили около 182 млн. кВт/ч таджикской электроэнергии. Этот показатель на 200 млн. кВт/ч. меньше по сравнению с объемом августа этого года.

Постепенное сокращение поставок электроэнергии в Узбекистан происходило после пикового объема в июле – 417 млн. кВт/ч.

До этого соседняя республика ежемесячно с апреля этого года получала по 110-120 млн. киловатт-часов таджикской электроэнергии.

Таджикистан в соответствии с достигнутыми договоренностями между двумя странами обязался в течение этого года поставить в Узбекистан не менее 1,5 млрд. кВт/ч. электроэнергии. Стоимость каждого киловатта должна составить 2 американских центов.

В сентябре также уменьшился объем экспорта электричества в Афганистан – с 200 млн. кВт/ч. в предыдущие месяцы до 158 млн. кВт/ч. в сентябре.

Еще в начале этого года не пресс-конференции первый заместитель председателя ОАХК «Барки точик» Махмадумар Асозода сообщил, что Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1 млрд. 304 млн. кВт/ч электроэнергии. Согласно договоренностям в текущем году этот показатель планируется увеличить до 1,5 млрд. кВт/ч.

По словам М.Асозода, в 2017 году Таджикистан экспортировал электроэнергию в соседний Афганистан по цене 4,081 цента за один кВт/ч. По соглашению, подписанному ранее между энергетическими ведомствами двух стран, стоимость таджикской электроэнергии для Афганистана ежегодно увеличивается на 3%. Срок действия данного соглашения по тарифам действует до 2029 года.

Сумма экспорта электроэнергии в соседний Афганистан в прошлом году составила $52,3 млн.