В Узбекистане начались масштабные учения Вооруженных сил

CA-NEWS (UZ) - По распоряжению президента Узбекистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Шавката Мирзиёева утром, 26 ноября, войска Министерства обороны были подняты по учебной тревоге.

Как сообщила пресс-служба минобороны, комплексная проверка боевой готовности войск Министерства обороны является учебной. Она продлится пять дней и пройдет в четыре этапа.

В ходе учений будут рассмотрены вопросы определения готовности центрального аппарата Министерства обороны к руководству органами управления и войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также готовности войск к организованному выходу в указанные районы.

В министерстве отметили, что настоящего времени проверка боеготовности военнослужащих в таких масштабах не проводилась.

Основными задачами учений отмечены проверка способности Министерства обороны в установленные сроки привести войска в высшие степени боевой готовности и к выполнению задач по предназначению. Также в ходе этих мероприятий будут проверены знания командирами боевых задач, полноты и качества отработки документов. Одним из приоритетных направлений будет проверка укомплектованности подразделений личным составом, обеспеченности вооружением, военной техникой и запасами материально-технических средств.



