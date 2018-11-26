На северо-западе Турции в одной из вилл ищут тело саудовского журналиста Хашогги

CA-NEWS (CA) - Силы безопасности Турции проводят обыск на вилле в селе Саманлы в районе Термал провинции Ялова в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Anadolu.

Как передает сайт nzherald, в вилле ищут останки тела журналиста.

Двухэтажная вилла с большим двором расположена у дороги. Полиция и силы жандармерии оцепили район. На виллу также прибыли эксперты.

Известный саудовский журналист Джамаль Хашогги, активно сотрудничавший с Washington Post, был убит второго октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Генпрокуратура Турции по итогам расследования пришла к выводу, что журналист стал жертвой спланированного убийства. Хашогги задушили сразу после того, как он вошел в здание дипмиссии. После убийства тело Хашогги было расчленено и уничтожено.

Турция выступает за организацию в Стамбуле судебного процесса по делу Хашогги и призвала Эр-Рияд выдать лиц, причастных к убийству журналиста.