В Казахстане депутаты предлагают возродить горные туристические маршруты от Алматы до Иссык-Куля

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана от фракции «Ак жол» просят правительство возродить 2 горных туристических маршрута от города Алматы до озера Иссык-Куль.

Как отмечается в их запросе на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, в 2014 году правительство представило радужную перспективу о развитии внутреннего туризма на период до 2020 года. Оно намеревалось сделать Алматы центром международного горного туризма. Однако многие планы так и остались не реализованными. Между тем, иностранным туристам знакомы достопримечательности страны: скальные мечети Мангыстау, мавзолей ходжа Ахмеда Яссави, горы и озера Баянаульского национального парка, курорт Боровое и другое. Но особо следует выделить величие гор Заилийского Алатау.

Парламентарии отмечают, что в недавнем прошлом вокруг Алматы были разработаны десятки многодневных горных маршрутов. В начале 80-х годов в городе работало около 100 туристских секций, 7 клубов туристов, а количество занимающихся туризмом превышало 213 тыс. чел. Особой популярностью пользовались туристские маршруты по хребтам Северного Тянь-Шаня - Заилийскому Алатау - Кунгей-Алатау с выходом к озеру Иссык-Куль.

«В настоящее время все попытки турфирм возродить былую славу казахстанского горного туризма и открыть для многочисленных иностранных гостей новые увлекательные маршруты сталкиваются с проблемами пребывания в пограничной зоне. Так, турфирмы неоднократно поднимали вопрос о пересечении государственной границы организованными туристскими группами по ранее действовавшим двум маршрутам Северного Тянь-Шаня из Казахстана в Кыргызстан (для осуществления пешего перехода из Алматы на озеро Иссык-Куль и обратно). Из 10 действовавших ранее маршрутов из Алматы турфирмы просили разрешить только 2», - говорится в запросе.

По данным депутатов, в начале 2018 года от Министерства иностранных дел РК было получено разрешение на пересечение государственной границы с 1 июля по 30 августа со стороны Кеген по маршруту прохождения автомобильной трассы.

«Эта дорога проходит по каменистой, голой и совершенно неинтересной территории: там никогда не было туристских маршрутов. К месту начала маршрута из Алматы необходимо добираться 5 часов на автомашине, это сразу делает такой тур непривлекательным для любителей горного туризма. Ведь вся прелесть таких туров – это путешествия в горах: прохождение склонов и перевалов, ночевки в палаточных лагерях, расположенных на пути следования.

Считаем, что возрождение горно-спортивного туризма вместе с высокогорным катком «Медеу», горнолыжным курортом «Шымбулак» действительно способно сделать Алматы центром международного горного туризма. Известно, что повышенный интерес к посещению гор Заилийского Алатау проявляют гости из Кореи, Турции, ряда других стран. Уверены, что популяризация этой темы в указанных странах может сформировать постоянный поток туристов по данным маршрутам», - отмечают мажилисмены.

В этой связи они просят поручить соответствующим уполномоченным государственным органам проработать вопросы пребывания в пограничной зоне и пересечения казахстанско-кыргызстанской государственной границы в летний период организованных туристских групп по следующим маршрутам:

- «По пути первопроходцев Тянь-Шаня Петра Семенова и Шокана Валиханова»;

- «Кульсайские озера: город Алматы - поселок Саты - ущелье Кольсай - перевал Сары Булак - поселок Сары Булак - пансионаты на побережье Иссык Куля».