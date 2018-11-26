Когда начнет работать Центр ядерной медицины, строящийся в Семее, интересуются депутаты

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана от фракции «Народные коммунисты» интересуются, когда будет введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины, строящийся на базе регионального онкологического диспансера города Семей.

Как отмечается в запросе парламентариев на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, центр уже 5 лет должен работать, давая возможность людям лечиться от тяжелых онкологических заболеваний, однако объект сметной стоимостью 6 млрд 151 млн тенге ($16,8 млн) до сих пор не введен в эксплуатацию.

«Причины назывались разные: то досудебные расследования, то отсутствие у генерального подрядчика и субподрядчика лицензии на осуществление работ с использованием атомной энергии и обращения с радиоактивными отходами. В мае нынешнего года комиссией, созданной приказом министра здравоохранения, выданы рекомендации о необходимости разработки проектно-сметной документации для завершения строительства Центра ядерной медицины и вводе его в эксплуатацию, проведены работы по приемке незавершенного строительства и консервации, обеспечена охрана объекта. Все эти действия значительно увеличивают первоначальную сметную стоимость. На сегодняшний день нет четкой конкретики, когда же будет введен в эксплуатацию данный центр», - заявляют мажилисмены.

В этой связи они просят принять меры по завершению строительства и определить точные сроки ввода в эксплуатацию центра.