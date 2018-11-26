РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Когда начнет работать Центр ядерной медицины, строящийся в Семее, интересуются депутаты

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана от фракции «Народные коммунисты» интересуются, когда будет введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины, строящийся на базе регионального онкологического диспансера города Семей.

Как отмечается в запросе парламентариев на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева, центр уже 5 лет должен работать, давая возможность людям лечиться от тяжелых онкологических заболеваний, однако объект сметной стоимостью 6 млрд 151 млн тенге ($16,8 млн) до сих пор не введен в эксплуатацию.

«Причины назывались разные: то досудебные расследования, то отсутствие у генерального подрядчика и субподрядчика лицензии на осуществление работ с использованием атомной энергии и обращения с радиоактивными отходами. В мае нынешнего года комиссией, созданной приказом министра здравоохранения, выданы рекомендации о необходимости разработки проектно-сметной документации для завершения строительства Центра ядерной медицины и вводе его в эксплуатацию, проведены работы по приемке незавершенного строительства и консервации, обеспечена охрана объекта. Все эти действия значительно увеличивают первоначальную сметную стоимость. На сегодняшний день нет четкой конкретики, когда же будет введен в эксплуатацию данный центр», - заявляют мажилисмены.

В этой связи они просят принять меры по завершению строительства и определить точные сроки ввода в эксплуатацию центра.

print
  • Евросоюз одобрил соглашение по Brexit
  • Цены на сигареты в Казахстане будут увеличиваться каждые полгода
  • Неизвестные зверски изрезали двух братьев-мигрантов из Узбекистана в Петербурге
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×