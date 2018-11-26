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  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане лжепродавцы грузовика убили двух покупателей

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане объявление в Интернете о продаже автомобиля обернулось смертью покупателей.

Как сообщает издание «Азатлык», двое мужчин из Гороглинского этрапа Дашогузского велаята разместили ложное объявление о продаже большегрузного автомобиля на одном из интернет-сайтов. Указав цену ниже рыночной, они заманили двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет, а затем, жестоко расправившись с ними, присвоили их деньги в размере 300 тыс. манатов ($85,7 тыс.).

«Продавцы» пригласили покупателей в дом. После того, как один из покупателей вышел во двор, он был убит ударом железным предметом по голове. Второй был зарезан в доме. Трупы своих жертв они закопали во дворе собственного дома. Через четыре дня родственники жертв обратились в полицию Туркменабада и сообщили об их исчезновении. После начала следственных действий один из подозреваемых, испугавшись, покончил жизнь самоубийством. Второй был задержан в аэропорту Ашхабада при попытке улететь в Турцию, рассказали изданию в правоохранительных органах.

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