Туркменистан завоевал 5 медалей на Чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров в Ташкенте

CA-NEWS (TM) - Туркменская сборная завоевала 5 медалей на Чемпионате Западной Азии по шахматам среди юниоров, прошедшем в Ташкенте.

По данным издания «Туркменистан сегодня», за медали турнира боролись около 300 молодых шахматистов из 11 стран, выступавших в возрастных категориях до 6,8,10,12,14,16,18 и 20 лет. Комплекты медалей разыгрывались в трех видах: классический, рапид и блиц.

Шахматисты из Туркменистана завоевали золотую, серебряную и 3 бронзовые медали. Ученик 9 класса ашхабадской школы №50 Азат Нурмамедов, выступавший в возрастной категории до 16 лет, стал обладателем трех из них: золотой – в классическом виде, серебряной – в рапиде, бронзовой – в блице.

Бронзовую медаль в классических шахматах принесла команде студентка 3 курса Национального института спорта и туризма Джемал Овездурдыева, выступавшая в возрастной категории до 20 лет. В блице шахматисток в категории до 16 лет школьница из Марыйского велаята Аннагозель Меканова удостоилась «бронзы».