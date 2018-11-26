Назарбаев принял акима Мангистауской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 ноября встретился с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым.

Как сообщает пресс-службы Акорды, аким региона представил отчеты об основных показателях экономического развития области и реализации государственных и отраслевых программ.

Е.Тугжанов проинформировал главу государства о предпринимаемых мерах по повышению производительности и развитию обрабатывающей промышленности.

Кроме того, аким доложил о результатах строительства жилья и студенческих общежитий, реализации программ по поддержке малого и среднего бизнеса и созданию новых рабочих мест, а также о ходе развития туристического потенциала региона и осуществляемых мерах по регулированию тарифов на коммунальные услуги.