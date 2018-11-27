С 2020 года предприятия МСБ Казахстана перейдут на работу на онлайн кассовых аппаратах, - Сагинтаев

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана ведет работу по снижению доли теневой экономики — принят план на 2018-2020 годы. Об этом на заседании сената парламента сообщил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, с 2013 года и по сегодняшний день наблюдается уменьшение объема теневой экономики с 28% до 25%. В этих целях также разработаны некоторые законодательные изменения стимулирующего, ограничительного, административного характера. В частности, будут запрещены платежи в безналичной форме между предприятиями, которые работают на основе патента, и юридическими лицами в рамках 1000-кратного размера МРП.

Также Б.Сагинтаев обозначил необходимость перехода с 2020 года на массовое применение онлайн кассовых аппаратов. Он отметил, что согласно первоначальной договоренности с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» эту работу должны были начать с 2024 года, но на данный момент кассовые аппараты уже работают по 17 видам товаров. С 2019 года планируется переход на компании, которые работают на открытых рынках. С 2020 года будут охвачены предприятия, которые используют единый земельный налог.

«Таким образом, с 2020 года все предприятия малого и среднего бизнеса перейдут на работу на онлайн кассовых аппаратах. Для того, чтобы нагрузки не было на малый бизнес, применяются стимулирующие меры. На 60 тыс. тенге уменьшаются налоги, это позволит предпринимателям закупить кассовые аппараты», - сказал глава правительства.

Кроме того, по его данным, с 2020 года все торговые рынки страны должны перейти на стационарный формат работы.