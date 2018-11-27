Глава МИД Узбекистана обсудит в Женеве ситуацию в Афганистане

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправится на международную конференцию по Афганистану, которая состоится под эгидой ООН в Женеве 28 ноября.

Как сообщила пресс-служба узбекистанского МИД, во время поездки узбекская делегация также проведет двусторонние переговоры.

На прошлой неделе Евросоюз призвал международное сообщество способствовать достижению мира в Афганистане. За последний месяц произошло ряд атак в Кабуле.

25 ноября в Афганистане по меньшей мере 20 сотрудников полиции погибли, когда автоколонна с ними попала в засаду боевиков-талибов в провинции Фарах, сообщило новостное агентство Associated Press (AP).

Силы безопасности Афганистана пытаются сдержать натиск талибов и других вооруженных группировок с момента вывода в 2014 году из Афганистана большей части войск НАТО.