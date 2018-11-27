РегистрацияВход
16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане прошел республиканский конкурс авторских и любимых песен Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялся гала-концерт ІІ Республиканского творческого конкурса «Сокровенные струны души: песенное творчество Н.Назарбаева», посвященного Дню первого президента Казахстан, отмечаемого 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, конкурсанты исполняли авторские песни главы государства – «Жерім менің», «Үшқоңыр», «Елім менің», а также любимые им народные песни.

В финал состязания прошли 42 претендента в возрасте 12-17 лет.

Победители определены в трех номинациях. Так, в номинации «Бабамнан қалған кең дала» («Большая степь моего деда») лучшей признана группа «Мерей» из города Аксу Павлодарской области. В номинации «На волне любимых песен нашего президента» победителями стали Адия Абдукадыр из Алматы, столичная вокальная группа «Жулдызай» и Назира Ибрагимова из Сатпаева. А в номинации «Қасиетті домбыра» («Святая домбра») победили трио (Палат Жасмина, Айнара Мусина, Сабина Джумагельдинова) из Уральска и Бекарыс Байбуринов из Астаны.

Кроме того, лучшему исполнителю присудили Гран-при конкурса. Его обладательницей стала ученица школы №66 Астаны Анель Уразбаева. Она исполнила песню на стихи Н.Назарбаева «Город мой».

Победителей конкурса наградили дипломами и сертификатами на приобретение музыкальных инструментов.

print
  • Вакансия в АКИpress: Агентство CA-News ищет корреспондента в Бишкеке
  • В Ташкенте вновь повышаются цены на горячую воду и отопление
  • Назарбаев принял акима Мангистауской области
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×