В Астане прошел республиканский конкурс авторских и любимых песен Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялся гала-концерт ІІ Республиканского творческого конкурса «Сокровенные струны души: песенное творчество Н.Назарбаева», посвященного Дню первого президента Казахстан, отмечаемого 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, конкурсанты исполняли авторские песни главы государства – «Жерім менің», «Үшқоңыр», «Елім менің», а также любимые им народные песни.

В финал состязания прошли 42 претендента в возрасте 12-17 лет.

Победители определены в трех номинациях. Так, в номинации «Бабамнан қалған кең дала» («Большая степь моего деда») лучшей признана группа «Мерей» из города Аксу Павлодарской области. В номинации «На волне любимых песен нашего президента» победителями стали Адия Абдукадыр из Алматы, столичная вокальная группа «Жулдызай» и Назира Ибрагимова из Сатпаева. А в номинации «Қасиетті домбыра» («Святая домбра») победили трио (Палат Жасмина, Айнара Мусина, Сабина Джумагельдинова) из Уральска и Бекарыс Байбуринов из Астаны.

Кроме того, лучшему исполнителю присудили Гран-при конкурса. Его обладательницей стала ученица школы №66 Астаны Анель Уразбаева. Она исполнила песню на стихи Н.Назарбаева «Город мой».

Победителей конкурса наградили дипломами и сертификатами на приобретение музыкальных инструментов.